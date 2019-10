27-latka, która płynęła z Piotrem Woźniakiem-Starakiem na motorówce w dniu tragicznego wypadku, po dopłynięciu do brzegu próbowała wezwać pomoc - informuje na pierwszej stronie "Super Express".

Zdjęcie Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka na jeziorze Kisajno, zdjęcie archiwalne /Grzegorz Kaminski /East News

Piotr Woźniak-Starak utonął w nocy 18 sierpnia na jeziorze Kisajno, w pobliżu własnej posiadłości na Mazurach. Producent filmowy miał wypłynąć motorówką z 27-letnią kelnerką Ewą O., którą poznał chwilę wcześniej w restauracji. Zaproponował, że odwiezie ją do domu.

Reklama

Podczas drogi do domu doszło do wypadku. Woźniak-Starak i jego pasażerka wypadli z motorówki.



Ewie O. udało się dopłynąć do brzegu. Jak podaje "SE", kobieta szukała pomocy, ale znalazła się w odludnym miejscu. W pobliżu nie było zabudowań. "Krążyła po lesie, szukając kogokolwiek. Nie miała przy sobie żadnej rzeczy, która pomogłaby wezwać pomoc" - czytamy w "Super Expressie".