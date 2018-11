Kto zostanie nowym rzecznikiem praw dziecka? Jak podaje "Super Express", najpoważniejszym kandydatem jest obecnie Bartosz Marczuk, który tydzień temu złożył rezygnację z funkcji wiceministra w MRPiPS.

Zdjęcie Były wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk /Krzysztof Szymczak/POLSKA PRESS /East News

W resorcie Marczuk odpowiadał m.in. za sprawy rodziny. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej.



"Bartek kojarzył się do tej pory z kwestiami prorodzinnymi, zajmował się 500 plus, więc wizerunkowo to będzie dobre i dla niego, i dla rządu" - powiedział "Super Expressowi" informator.

Marczuk jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Przed objęciem stanowiska wiceministra był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Wprost" (był nim od marca 2015 r.). Wcześniej pracował m.in. w "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Wczoraj pojawiły się także doniesienia medialne, że nowym RPD miałby zostać były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Problemy z wyborem kandydata

W ubiegłym tygodniu dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował PAP, że procedura zmierzająca do wyłonienia nowego Rzecznika Praw Dziecka została ponownie rozpoczęta. Jak dodał, kandydatów można zgłaszać do 15 listopada 2018 r., do godz. 16.

Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.



Na początku października o urząd RPD po raz pierwszy ubiegała się Agnieszka Dudzińska lecz nie uzyskała wymaganej większości głosów. Jej kandydaturę poparło wówczas 194 posłów, 192 było przeciw, a 12 osób wstrzymało się od głosu.

W połowie października Dudzińska została zgłoszona ponownie jako kandydatka na RPD. 24 października Sejm wybrał ją na to stanowisko. 26 października na powołanie Dudzińskiej nie wyraził zgody Senat. Za jej powołaniem był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu.