"SE": Ponad 7 tys. zł kosztował portret marszałka

Kancelaria Senatu zamówiła portret marszałka Stanisława Karczewskiego, który kosztował 7,7 tys. zł – donosi "Super Express".

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Agnieszka Sniezko /East News

Cenę portretu skomentował Piotr Apel z Kukiz’15: "Ponad 7 tys. zł za portret marszałka to jednak dużo. Pytanie, po co on, skoro PiS liczy chyba, że w przyszłej kadencji również będzie miał marszałka. A jeżeli marszałek chciał mieć bardzo już teraz swój porter, może warto, żeby wydał na to swoje pieniądze".

Portret marszałka znajduje się obecnie w magazynie Archiwum Senatu i będzie tam do końca kadencji.



"Po jej zakończeniu zgodnie z senacką tradycją zostanie umieszczony w galerii portretów byłych marszałków Senatu" - poinformowało "SE" senackie biuro prasowe.