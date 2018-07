"SE": Tajna instrukcja dla posłów PiS w sprawie prezydenta

"Politycy PiS upokorzyli prezydenta, odrzucając jego wniosek o przeprowadzenie referendum, ale w oficjalnych rozmowach mają mówić o sukcesie Andrzeja Dudy" - pisze w sobotę "Super Express".

Przypomnijmy, że w środę Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Sztandarowy pomysł Andrzeja Dudy poparło zaledwie dziesięciu senatorów, przeciw było 30, od głosu wstrzymało się 52.

"Super Express" donosi w sobotę, że dotarł do tajnej instrukcji przesłanej politykom PiS. Zgodnie z nią, pomimo porażki Andrzeja Dudy, politycy partii mają go chwalić i mówić o sukcesie.



"Sprawa referendum jest ważna, a konstytucja wymaga zmiany. Trzeba wspólnie działać z prezydentem w tej kwestii. (...) Głos i stanowisko prezydenta jest ważnym elementem i jeśli uda się doprowadzić do tego, że ta konstytucja będzie zmieniona, to będzie to nasz wspólny sukces, PiS i prezydenta" - cytuje fragment instrukcji gazeta.



Więcej w "Super Expressie".