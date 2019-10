Minister sprawiedliwości ma sporo szczęścia. Sprawę, w której jest pozwanym, dostał do prowadzenia sędzia, który wydawał wyroki korzystne dla Krystyny Pawłowicz, ówczesnej poseł PiS - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Krzysztof Świderski

Jak wyjaśnia gazeta, "chodzi o Krzysztofa Świderskiego, delegowanego do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie". "Wydał on już dwa wyroki korzystne dla Krystyny Pawłowicz, posłanki PiS poprzedniej kadencji. Trzecia sprawa, w której stroną jest Pawłowicz, jest jeszcze w toku" - podaje "DGP".

"Teraz sędzia Świderski został wskazany do prowadzenia sprawy, jaką przeciwko ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wytoczył Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia'" - czytamy w dzienniku.

"Tymczasem system losowego przydziału spraw, który o tym zdecydował, jest nadzorowany właśnie przez ministra sprawiedliwości. I nie do końca wiadomo, na jakich zasadach działa. A to budzi wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości składu orzekającego wyłonionego za jego pomocą" - pisze "DGP".