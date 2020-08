Niczego niepokojącego w umowie wojskowej z Amerykanami nie ma. Właśnie rozpoczął się proces jej zatwierdzania przez Radę Ministrów. Spodziewamy się jej podpisania w okolicach 15 sierpnia - mówi dla "Dziennika Gazeta Prawna" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Zdjęcie Na zdjęciu szef BBN Paweł Soloch /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Soloch został zapytany w "DGP", czy zapisy umowy o współpracy obronnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi podważają kontrolę nad polskim terytorium i mamy się spodziewać kolejnych tajnych więzień CIA.

Reklama

"Niczego niepokojącego w tej umowie nie ma - o czym wszyscy się przekonają, gdy dokument zostanie upubliczniony. Właśnie rozpoczął się proces jej zatwierdzania przez Radę Ministrów. Spodziewamy się jej podpisania w okolicach 15 sierpnia. Następnie umowa będzie musiała być ratyfikowana przez Sejm oraz prezydenta. Same przepisy dotyczące jurysdykcji nie odbiegają od tego, co jest np. w Niemczech. A o więzieniach jawnych czy niejawnych nie ma w żadnej mierze mowy" - powiedział Soloch w opublikowanej w czwartek rozmowie w "DGP".

Jak dodał, "ta umowa jest analogiczna do umów zawieranych z innymi sojusznikami".

Soloch został zapytany o kwestię jej finansowania.

"Tu są pewne zmiany, bo zmieniło się także globalne podejście administracji amerykańskiej dotyczące podziału kosztów utrzymania wojsk. Z bardziej asertywną polityką USA w tym zakresie mamy do czynienia już od kilku lat. Będziemy o tym otwarcie informować i rozmawiać, chociażby w Sejmie" - powiedział.

Pytany o to, czy wysunięte dowództwo V Korpusu znajdzie się w Elblągu, Soloch powiedział: "To nie jest prawda. To będzie inna lokalizacja".