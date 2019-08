Prezydent ma prawie tyle samo zwolenników, co przeciwników - wynika z opublikowanego w poniedziałkowym "Super Expressie" sondażu. 39 proc. ocenia prace prezydenta raczej dobrze lub bardzo dobrze, 37 proc. raczej źle lub bardzo źle.

Dziennik zapytał Polaków, jak po czterech latach urzędowania Andrzeja Dudy oceniają jego pracę.

15 proc. badanych ocenia te cztery lata bardzo dobrze, jako "raczej dobre" oceniło je 24 proc. ankietowanych.

"Ani dobrze, ani źle" o prezydenturze mówi 19 proc. uczestników sondażu.

Raczej źle cztery lata Dudy, jako głowy państwa ocenia 13 proc. respondentów, a jego urzędowanie za bardzo zły okres uznaje 24 proc. Polaków.

5 proc. nie ma zdania na temat prezydentury Dudy.

Sondaż został zrealizowany 6 i 7 sierpnia br. na próbie 1063 dorosłych Polaków przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Gazeta przypomina, że Duda "choć miewał okresy chłodnych relacji z PiS, o poparcie rodzimej partii nie musi się martwić". "Mamy wspaniałego prezydenta, powinien być wybrany na kolejną kadencję" - przypomina gazeta słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku dni.

"SE" zapytał o komentarz do wyników sondażu politologa Olgierda Annusewicza. Jego zdaniem Andrzej Duda jest traktowany przez wyborców PiS jako "ich" i ten wynik pokrywa się z poparciem, jakie w sondażach ma partia rządząca.

"To wystarczy, żeby wejść do II tury, ale jest też przestrzeń dla potencjalnego kontrkandydata. Historia Bronisława Komorowskiego pokazuje, że te wyniki nie powinny go jednak usypiać" - komentuje Annusewicz dla "SE".