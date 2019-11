Polacy chcą, by prezydent Andrzej Duda nie odbierał przysięgi od Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Na pytanie: "Czy prezydent Andrzej Duda powinien zaprzysiąc Krystynę Pawłowicz na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?", aż 61 proc. ankietowanych udzieliło zdecydowanie negatywnej odpowiedzi. 25 proc. było niezdecydowanych, a tylko 15 proc. widziałoby była posłankę PiS w TK.

Również i Stanisław Piotrowicz, inny kandydat partii rządzącej na sędziego TK, nie cieszy się poparciem. 50 proc. ankietowanych jest przeciwna jego zaprzysiężeniu. Kandydaturę byłego posła PiS popiera jedynie 14 proc. respondentów, a 36 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

"Super Express" ujawnia, że sam Andrzej Duda ma wątpliwości co do powyższych kandydatów PiS. Według nieoficjalnych informacji gazety, prezydent nie widzi miejsca w TK dla co najmniej jednego z nich. Ma nim być Piotrowicz.

