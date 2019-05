Gdyby Polacy w jesiennych wyborach parlamentarnych zagłosowali tak samo, jak podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskałoby 246 mandatów w Sejmie i mogłoby rządzić samodzielnie - wynika z symulacji przygotowanej we wtorek przez "Super Express".

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek po południu oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyło PiS z wynikiem 45,38 proc., a na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska, uzyskując 38,47 proc. Trzecie miejsce zdobyła Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 6,06 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz'15 - 3,69 proc. oraz Lewica Razem - 1,24 proc.

"Super Express" sprawdził, jak wyniki niedzielnych wyborów do PE przełożyłyby się na głosowanie do parlamentu.



Jak wynika z symulacji podziału mandatów, do Sejmu weszłyby zaledwie trzy ugrupowania. PiS uzyskałoby 246 mandatów, Koalicja Europejska - 203, a Wiosna Roberta Biedronia - 10. Jeden mandat przypadłby jeszcze Mniejszości Niemieckiej. Takie wyniki pozwoliłyby PiS - podobnie jak w obecnej kadencji - rządzić w Polsce samodzielnie.



