Premier Mateusz Morawiecki wkrótce ma zostać zastępcą Jarosława Kaczyńskiego w partii - ustalił "Super Express". Zdaniem jednego z rozmówców dziennika, może to być również "namaszczenie" premiera na przyszłego lidera PiS.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

Wczesną jesienią odbędą wewnętrzne wybory w PiS - ma dojść do wymiany kierownictwa oraz szefów okręgów.

Reklama

Najważniejsza zmiana ma jednak dotyczyć Mateusza Morawieckiego. Premier ma bowiem awansować na zastępcę Jarosława Kaczyńskiego, zastępując na tym stanowisku wiceprezesa Adama Lipińskiego - donosi "Super Express".

"Kaczyński ma duże zaufanie do Mateusza Morawieckiego. To premier jest w tej chwili gwarantem wyjścia PiS poza nasz twardy elektorat. To może być też namaszczenie Morawieckiego na przyszłego lidera PiS" - mówi jeden z działaczy PiS.

Obecnymi wiceprezesami partii, jak przypomina dziennik, są: Beata Szydło, Joachim Brudziński, wspomniany już Adam Lipiński, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński.

Więcej w "Super Expressie".