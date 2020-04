"Super Express": Nocne spotkanie na Nowogrodzkiej

W poniedziałkową noc miało miejsce nieoficjalne spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie – donosi "Super Express".

Zdjęcie W spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin (tutaj na zdjęciu w Sejmie) / Radek Pietruszka /PAP

Jak czytamy, premier Mateusz Morawiecki, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i odgrywający w PiS coraz większą rolę minister zdrowia Łukasz Szumowski, stawili się w poniedziałek wieczorem u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tematem rozmowy były wybory prezydenckie w maju.

"Działania cały czas trwają, ale jest wiele skomplikowanych kwestii do rozwiązania" - mówi "Super Expressowi" ważny polityk PiS. Dodaje, że data 10 maja nadal obowiązuje, ale być może trzeba będzie przesunąć wybory o tydzień lub dwa.

"Wszystko rozstrzygnie się 6 maja" - podkreśla źródło gazety. Według informacji "Super Expressu", szykowane są scenariusze wyborcze na następujące terminy pierwszej tury: 10, 17 i 23 maja.

"23 maja to ostatni z możliwych terminów. Mimo że to sobota, to wybory tego dnia teoretycznie mogą się odbyć" - dodaje informator dziennika.

