"Super Express": Ojciec mobilizuje prezydenta

Przypomnijmy, że PiS storpedowało w Senacie zaproponowany przez Andrzeja Dudę pomysł przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Ojciec prezydenta profesor Jan Tadeusz Duda uważa, że syn nie powinien odpuszczać.

"Wierzę, że uda się to referendum przeprowadzić. Może 3 maja to byłaby dobra data?" - zastanawia się na łamach "Super Expressu" profesor Duda.

Jak komentuje gazeta, ojciec prezydenta "nie bacząc na nastroje w PiS, zagrzewa syna do walki o ten sztandarowy pomysł" i "poucza PiS". "Musimy dać głos obywatelom! Byłem i jestem za tym referendum. Mój syn i tak odniósł sukces, wprowadzając do debaty ten temat. Ale trzeba iść dalej. (...) Obywatele muszą się wypowiedzieć, to ich prawo" - przekonuje.

