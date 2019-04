"Super Express": Opozycja dogoniła PiS? Sondaż

Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska idą łeb w łeb – tak wyniki najnowszego sondażu poparcia komentuje dziennik.

Zdjęcie Prezes Pis Jarosław Kaczyński /Leszek Szymański /PAP

"Super Express" opublikował wyniki badania preferencji wyborczych Polaków, które przeprowadził Instytut Badań Pollster.

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w najbliższą niedzielę, to 39 proc. ankietowanych oddałoby głos na PiS. KE cieszy się natomiast 35-proc. poparciem. W porównaniu z marcowym sondażem "Super Expressu", różnica poparcia dla partii rządzącej a opozycji zmniejszyła się z 6 do 4 pkt. proc.

Na Wiosnę Roberta Biedronia zagłosowałoby 10 proc. badanych, a na Kukiz'15 - 6 proc. Niespodzianką jest wynik Konfederacji KORWIN Braun Liroy Narodowcy, która może liczyć na 5 proc. poparcia.

