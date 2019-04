Prawie 100 tys. emerytów nie dostanie zaproponowanej w "piątce Kaczyńskiego" jednorazowej trzynastej emerytury - donosi "Super Express". Gazeta tłumaczy, że wszystko przez jeden zapis w ustawie.

Jednorazowa trzynasta emerytura, to świadczenie obiecane w ramach "piątki Kaczyńskiego". Zgodnie z zapowiedziami, już za nieco ponad tydzień zacznie się wypłata środków. Ma ona potrwać do końca maja. Ustawa, która to umożliwi czeka na podpis prezydenta.

Jak jednak informuje "Super Express", problemy z otrzymaniem tego świadczenia może mieć prawie 100 tys. emerytów. Powodem jest jeden z zapisów ustawy.

Chodzi o zapis, na mocy którego świadczenie przysługuje osobom, które 30 kwietnia mają prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego. "Trzynastka" nie należy się tym, którzy prawo to mają w tym czasie zawieszone. Chodzi o osoby, które skorzystały z obniżenia wieku emerytalnego i złożyły wniosek do ZUS, ale wciąż nie zrezygnowały z pracy.

Jak podpowiada gazeta, aby obejść przepis, należy zwolnić się z pracy choćby na jeden dzień w okresie do 30 kwietnia.