"Super Express": Rodziny polityków poszły po władzę

Znane nazwisko równa się sukces? Bliscy znanych polityków ochoczo ruszyli po władzę w samorządach. W niedzielnych wyborach przy urnach wyborcy zaufali między innymi synowi posła PiS Tadeusza Cymańskiego czy żonie posła PO Borysa Budki – donosi gazeta.

Zdjęcie Iwona Mularczyk, żona posła Arkadiusza Mularczyka, walczy o fotel prezydencki w Nowym Sączu /Piotr Guzik /Agencja FORUM

"Super Express" przyjrzał się wyborczym wynikom kandydatów ze znanym w polityce nazwiskiem. I tak, do malborskiej rady miasta dostał się 19-letni syn Cymańskiego, Maciej. W Gliwicach do rady wybrano zaś żonę Borysa Budki - Katarzynę. Również w radzie, ale gminy będzie zasiadał syn Waldemara Pawlaka- Robert. Zdobył on mandat w Pacynie (województwo mazowieckie).

Rodziny znanych polityków znajdą się też w sejmikach. W Małopolsce to ojciec prezydenta Andrzeja Dudy oraz syn senatora Jerzego Fedorowicza, a na Podlasiu żona posła Jacka Żalka.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Siedlcach i Nowym Sączu startują odpowiednio Karol Tchórzewski, syn ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Iwona Mularczyk, żona posła Arkadiusza Mularczyka.