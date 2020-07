Co pił, gdzie spał, kto pudrował mu twarz i dlaczego zakładał wyłącznie białe koszule? – dziennik ujawnia sekrety kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Andrzej Duda w trakcie kampanii prezydenckiej //Łukasz Gągulski /PAP

"Super Express" dotarł do zakulisowych informacji z kampanii wyborczej Dudy. Dzięki ustaleniom gazety możemy się dowiedzieć między innymi dlaczego prezydent występował na wiecach w koszulach w kolorze białym. "Białe koszule wyglądają najlepiej, a i format prezydencki został zachowany" - przyznaje osoba z otoczenia prezydenta.

Reklama

Dziennik ujawnia również, że Duda był dla siebie makijażystą. "Sam się pudrował, nie miał makijażystki. No chyba, że był wywiad do telewizji, to wtedy oczywiście był już profesjonalny makijaż" - zdradza informator "Super Expressu".

W ramach kampanii Duda dotarł prawie do każdego zakątka Polski. Gdzie nocował? "W zajazdach, motelach, zdarzyło się też spać w gospodarstwie agroturystycznym na Zachodnim Pomorzu. I nie szukaliśmy jakichś pięciogwiazdkowych hoteli, tylko miejsc, z których wygodnie będzie dojechać do celu. Prezydent nie miał też jakichś specjalnych zachcianek" - ujawnia rozmówca gazety.

Jak czytamy, w trakcie kampanii Duda pił dużo niegazowanej wody mineralnej. "Ta zawsze była na miejscu, czy to w 'dudabusie', motelu, czy w aucie" - pisze dziennik.

W czasie kampanii zdarzały się też postoje na stacjach benzynowych. "W 'dudabusie' mieliśmy zapasy wody gazowanej i niegazowanej, ale kiedy prezydent chciał się napić kawy, zajeżdżaliśmy na stację benzynową" - stwierdza na koniec informator "Super Expressu".