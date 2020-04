"Super Express": Żona Borysa Budki ma zwrócić 13 tysięcy zł

Ponad 13 tysięcy złotych ma zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona Borysa Budki – informuje "Super Express".

W dokumentach, które poznał "Super Express", czytamy, że żona szefa Platformy Obywatelskiej ma zwrócić dokładnie 13 tys. 245 zł i 44 grosze. Jak twierdzi ZUS, wszystko to z tytułu nienależnie pobranego świadczenia chorobowego i opiekuńczego.

W piśmie do Kuczyńskiej-Budki Zakład podaje konkretne daty od kwietnia do czerwca 2019 roku, gdy kobieta z racji pobieranych zasiłków miała się rehabilitować oraz opiekować babcią. Jednak według ZUS, w okresie deklarowanej niezdolności do pracy, Kuczyńska-Budka wzięła udział m.in. w koncercie w Sosnowcu, meczu siatkówki w Gliwicach czy święcie Solidarności w Gdańsku.

ZUS zarzuca też, że żona Budki oddalała się z miejsca zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku opiekuńczego z racji opieki nad babcią. W tym czasie kobieta odwiedziła Warszawę, gdzie gościła na gali jednego z dzienników oraz wzięła udział w kongresie w Katowicach.

