Jeśli w postępowaniu karnym zostanie dowiedzione, że medialne doniesienia w sprawie afery hejterskiej się potwierdzą, powinny zostać wyciągnięte surowe konsekwencje, tak by zadziałały na przyszłość - mówi w poniedziałkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przewodniczący KRS Leszek Mazur.

Zdjęcie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur /Jacek Lagowski /Agencja FORUM

Gazeta w wywiadzie pyta Mazura, czy sędziowie zamieszani w aferę hejterską, odwołani z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości powinni szybko wrócić do orzekania.

"Czy szybko? Powinni wrócić, kiedy zostaną rozstrzygnięte wątpliwości wobec nich. To wyjaśnienie może oznaczać przecież wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które może prowadzić do ograniczenia ich pracy sędziowskiej, albo wręcz prowadzić do ich wyeliminowania z grona sędziów. Może też oznaczać oczyszczenie z zarzutów. Dopiero wówczas powinni wrócić do orzekania" - mówi przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.