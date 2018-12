"Spór o praworządność idzie w lepszym kierunku" - mówi w wywiadzie dla środowej "Rzeczpospolitej" szef MSZ Finlandii Timo Soini. "Ta kwestia jest ważna, jednak Polska była odpowiedzialna. Mam do niej pełne zaufanie" - dodał.

Zdjęcie Fiński minister spraw zagranicznych Timo Soini /ROLAND SCHLAGER /AFP

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" podkreślono, że Finlandia przejmuje przewodnictwo w UE w drugiej połowie 2019 r., gdy będą zapadały decyzje o nowym budżecie Unii i kluczowych stanowiskach w Brukseli. Jak dodano, Polska obawia się marginalizacji.

Soini podkreślił w odpowiedzi, że Polska jest "dużym krajem Europy" i "odniosła sukces na szczycie klimatycznym w Katowicach, choć było to niezwykle trudne zadanie". "Mam pełne zaufanie do Polski! Nasze przewodnictwo w Unii też będzie trudnym zadaniem, bo to, co się stanie po wyborach do europarlamentu, jest kwestią otwartą. Może dojść do nowego rozdania kart. Socjaliści mogą stracić 80 eurodeputowanych. Manfred Weber niekoniecznie musi zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, to będzie częścią wielkiego pakietu, w którym może znaleźć się i stanowisko dla Polski, o ile zdoła uzgodnić jedną kandydaturę" - zauważył Soini.

"Sądzę też, że spór o praworządność idzie w lepszym kierunku. Nie chcę tu ferować ocen moralnych, ale kwestia praworządności jest ważna. Jednak Polska była odpowiedzialna. Wiem z własnego doświadczenia, że zaraz po wejściu do rządu nie jest łatwo. Powiedzmy otwarcie: w każdym kraju toczy się walka o władzę" - powiedział.

Na pytanie, czy Frans Timmermans nie zawsze jest wobec Polski obiektywny, Soini odparł: "Rozumiem, że ludzie mogą mieć wątpliwości, kiedy brukselscy biurokraci, którzy nie pochodzą z wyboru, wskazują państwom, jak mają się zachowywać". "Ale podobnie jak z euro trzeba stosować reguły, do których się zobowiązało. Finlandia też nie zawsze się zgadza z wyrokami TSUE, ale wprowadzamy je w życie" - powiedział szef fińskiego MSZ.

