Szłapka w "Rz": W Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna jest silniejsza

Nie ma potrzeby łączenia klubów sejmowych PO i Nowoczesnej. Wystawiliśmy swoje listy w całej Polsce, co pokazuje że mamy silne struktury w całym kraju - przekonuje na łamach "Rzeczpospolitej" Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Zdjęcie Adam Szłapka / Krystian Maj/FORUM /FORUM

Szłapka stwierdził w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, że w Koalicji Obywatelskiej to Nowoczesna jest silniejsza. "Mamy swoich 250 radnych, 31 radnych sejmikowych, samych 10 radnych w stolicy, mamy wiceprezydenta Warszawy, prezydenta Bytomia, z rekomendacji Nowoczesnej startował Jacek Sutryk" - wyliczał.



Jednak - zdaniem polityka - "nie czas na budowanie swojej siły w podkreślaniu odrębności w ramach Koalicji Obywatelskiej". Jak przekonuje Szłapka, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyborami parlamentarnymi, KO musi wzmocnić się o nowe podmioty. Miałyby to być partie: PSL i SLD. "Tylko szeroka koalicja, oparta na kontrakcie społecznym, zdoła odsunąć PiS od władzy" - powiedział.

Więcej w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".