Wałęsa: Jestem już spakowany na tamten świat

We wtorek Lech Wałęsa zamieścił na Facebooku wpis skierowany do Jarosława Kaczyńskiego, w którym "prosi o wybaczenie" i deklaruje chęć "wybaczenia wszystkiego". W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wyjaśnia powody, które skłoniły go do wykonania takiego gestu.

"Mam 76 lat, już jestem spakowany na tamten świat, szykuję się na odlot i słyszę, że i on się też szykuje. Więc dobrze, żebyśmy uporządkowali przeszłość" - mówi były prezydent "Gazecie Wyborczej".

Wałęsa podkreśla jednak, że "z niczego się nie wycofuje". "Podtrzymuję moje zdanie, że Kaczyńscy są sprawcami wszystkich nieszczęść, ale nie muszę za to przepraszać. Chciałbym przeprosić za złe czyny i chciałbym, żeby on mnie przeprosił" - mówi.



Wałęsa domaga się przeprosin od prezesa PiS za "uruchomienie akcji pt. teczki Kiszczaka".



Były prezydent pytany, za co chciałby przeprosić Kaczyńskiego, stwierdza, że "nie wie". "Czekam, aż on mi coś podpowie" - dodaje.



