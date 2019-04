Były prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z "Super Expressem" ostro skrytykował propozycję trzynastej emerytury dla emerytów i rencistów, jedną ze sztandarowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości. - To są żarty z pogrzebu, to gra wyborcza. Dziękuję uprzejmie, oddam trzynastkę Kaczyńskiemu - powiedział.

Zdjęcie Były prezydent Lech Wałęsa /Przemek Świderski /East News

Przypomnijmy: "Piątka PiS" to 500 zł na pierwsze dziecko, trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, zniesienie podatku PIT dla osób do 26. roku życia i obniżenie kosztów pracy.

O propozycję "trzynastki" dla emerytów i rencistów pytany był przez "Super Express" były prezydent Lech Wałęsa.

- To są żarty z pogrzebu, to gra wyborcza. Dziękuję uprzejmie, oddaję Kaczyńskiemu - powiedział dziennikowi.

- Z góry przekreślam te pomysły z "piątki" i w taki sposób, jak oni to proponują, jak rządzą... - dodał. - Gdzie my żyjemy? Gdzie demokracja? Gdzie zasady? - dopytywał.

Wałęsa pytany o to, czy nie uważa, iż trzynasta emerytura ulży wielu emerytom, powiedział: - To ja, Lech Wałęsa, zgłoszę 5 tys. zł dla każdego obywatela. I proszę to zrealizować... No i na tej zasadzie to jest... No gdzie my żyjemy?

