"Wprost": Grzegorz Schetyna może stracić przywództwo w PO

Jeśli Platforma Obywatelska przegra wybory samorządowe we Wrocławiu, Grzegorz Schetyna może stracić przywództwo w partii – twierdzi tygodnik.

Przypomnijmy, że niedawno Grzegorz Schetyna wycofał poparcie dla Kazimierza Michała Ujazdowskiego, niedoszłego już kandydata PO na prezydenta Wrocławia. Nowego kandydata koalicji obywatelskiej z Nowoczesną ma wskazać szefowa tej partii Katarzyna Lubnauer.

Jak piszą we "Wprost" Joanna Miziołek i Eliza Olczyk, przegrana PO we Wrocławiu może oznaczać koniec Schetyny na stanowisku szefa partii. "[Wycofanie poparcia dla Ujazdowskiego] to jest porażka Schetyny. Nie radzi sobie z wyborami samorządowymi (...). Jego pozycja w partii słabnie" - mówi tygodnikowi polityk PO związany z Donaldem Tuskiem.

"Tusk chce znowu być premierem"

Jak dodatkowo napisała Joanna Miziołek, Tusk czeka na porażkę Schetyny. "Tusk wie, że wybory samorządowe będą trudne dla Platformy. Grzegorz nie radzi sobie z kandydatami na prezydentów. Jeśli w wyborach osiągnie słaby wynik, to będzie kolejny powód dla Tuska, żeby wracać. Wtedy politycy PO będą go o to prosili. A na to czeka były premier" - mówi "Wprost" polityk PO.

Kiedy obecny szef Rady Europejskiej miałby wrócić do krajowej polityki? "Na wybory parlamentarne. Tusk chce znowu być premierem" - spekuluje rozmówca tygodnika.

