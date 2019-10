Wyborcy opozycji chcą Tuska na prezydenta. Sondaż dla RMF i "DGP"

Donald Tusk to zdaniem wyborców opozycji najlepszy kandydat na prezydenta - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie Donald Tusk /AP/Associated Press /East News

W roli kontrkandydata Andrzeja Dudy najwięcej zwolenników opozycji - 27,1 proc. - widzi Donalda Tuska. Kandydatura szefa Rady Europejskiej i byłego premiera cieszy się jeszcze wyższym powodzeniem wśród samych wyborców Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie wskazało na niego aż 50 proc.

Tusk jest też faworytem wśród ogółu badanych (15,9 proc. poparcia).



Sam Tusk powiedział w środę, że "wybory prezydenckie są strategiczne i najważniejsze jest wybranie przez opozycję kandydata, który będzie miał największe szanse przekonać tych, którzy głosują na PiS". Zastrzegł jednak, żeby nie wyciągać z tego wniosków co do tego ewentualnego startu w wyborach.



Na drugim miejscu do roli kandydata opozycji na prezydenta respondenci wskazują Małgorzatę Kidawę-Błońską. Opowiada się za nią 12,9 proc. wyborców opozycji i 17 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.



Na kolejnych miejscach plasują się Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz.



Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 12 października 2019 r. na próbie 1100 osób metodą CATI.