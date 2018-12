Zagórski dla "DGP": Druga instancja ds. Facebooka

- Jeżeli serwis odmówi odblokowania postu albo konta użytkownika, ten będzie mógł w specjalnym punkcie kontaktowym zgłosić "nieuzasadnioną cenzurę treści" – zapowiedział szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski w czwartkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie Marek Zagórski /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

Jeżeli serwis odmówi odblokowania postu albo konta użytkownika, ten będzie mógł w specjalnym punkcie kontaktowym zgłosić "nieuzasadnioną cenzurę treści" - poinformował o tym minister cyfryzacji Marek Zagórski w rozmowie z Tomaszem Żółciakiem i Grzegorzem Osieckim z "DGP".

Reklama

Dziennik przypomina, że "polski rząd uruchomił wspólnie z Facebookiem pierwszy na świecie punkt, w którym użytkownicy portalu mogą zgłaszać nieuzasadnione cenzurowanie treści". Minister Zagórski zwrócił uwagę, że "problem dotyczył nie tylko treści prawicowych". "I do nas, i w przestrzeni publicznej formułowane były sugestie, że pora coś z tym zrobić. Podjęliśmy więc niełatwe rozmowy z portalami społecznościowymi. (...) Rozmowy nie były łatwe, bo serwisy wychodzą z założenia, że działają w oparciu o swoje regulaminy i nikt nie ma obowiązku zakładania tam konta"- relacjonował szef resortu cyfryzacji.

Pytany jak ma działać punkt kontaktowy, gdy np. Facebook zablokuje konto, Zagórski poinformował, że "do punktu będą się mogli zgłosić wszyscy ci, którzy uważają, że decyzja Facebooka o nieodblokowaniu treści jest nieuzasadniona i potrzebne jest ponowne rozpatrzenie sprawy". (...) "Ale nadal rozpatrywać to będzie Facebook. Umówiliśmy się za to, że wszystkie sprawy, które będą przechodzić przez punkt kontaktowy, będą rozpatrywane z większą wnikliwością" - wyjaśnił.

"DGP" pytał ministra także o "zbliżanie obywatela z e-administracją". Zagórski przypomniał, że kilka dni temu na stronie Obywatel.gov.pl resort uruchomił panel użytkownika. Mówił także o pakiecie deregulacyjnym, którego projekt ma być wkrótce przygotowany. "Chcemy, by nowe regulacje zostały przyjęte do końca I kwartału 2019 r., ale pewne elementy będą wchodzić stopniowo" - poinformował.

"Potrzebujemy nowej ustawy o informatyzacji"

Zagórski powiedział, że jest zadowolony z funkcjonujących od października przepisów, na których mocy kierowcy nie muszą wozić przy sobie dowodów rejestracyjnych czy potwierdzenia OC. Jednak - jak przyznał - "ja swoje dokumenty wożę przy sobie".

Podsumowując osiągnięcia w cyfryzacji w ostatnich trzech latach Zagórski wskazał m.in. na sieci światłowodowe, profil zaufany, możliwości składania wniosków online w programie "Rodzina 500 plus". "Od niedawna można też zgłaszać narodziny dziecka przez internet" - dodał.

W ocenie ministra cyfryzacji "potrzebujemy nowej ustawy o informatyzacji". "Powinna spowodować, że o działaniu administracji zaczniemy wreszcie myśleć kryteriami internetu, a nie papieru" - podkreślił.

DGP pytał także o "repolonizację systemu opłat za drogi". Minister zwrócił uwagę na "utrzymanie viaTOLL-a po wygaśnięciu umowy z Kapschem" oraz na "budowanie nowego systemu". "Ten okres przejściowy potrwa 26 miesięcy. W tym czasie GITD i Instytut będą budować nowy system" - mówił Zagórski w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym DGP.