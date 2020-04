Pieniądze nie tylko same w sobie są małymi dziełami sztuki, na przestrzeni wieków pojawiały się one m.in. na obrazach i grafikach. Bogactwo i bieda, chciwość i strach, pożądanie, droga na szczyt, upadek i strata - to motywy, które od dawna budzą zainteresowanie artystów. Niejednokrotnie pieniądz rządzi światem sztuki, a rozważania na temat zależności między ceną dzieła, a jego wartością artystyczną wciąż rodzą żywiołowe dyskusje.

Zdjęcie /INTERIA.PL