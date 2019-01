Afera reprywatyzacyjna. Nowaczyk: Nigdy nie brałem udziału w "czyszczeniu kamienic"

Nigdy nie próbowałem wpłynąć na tempo ani treść wydawanej decyzji zwrotowej, nie brałem udziału w "czyszczeniu kamienic" - zeznał przed komisją weryfikacyjną adwokat Robert Nowaczyk. W trakcie przesłuchania padły także pytania o słynną działkę Chmielna 70.

Zdjęcie Warszawski adwokat Robert Nowaczyk (tyłem) zeznawał przed komisją weryfikacyjną /PAP

Wiceprzewodniczący komisji Bartłomiej Opaliński pytał świadka, ile osobiście zainwestował, a ile zarobił w związku ze sprawami reprywatyzacyjnymi. Nowaczyk stwierdził, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Zeznał, że przez 20 lat wziął udział w około 50 postępowaniach reprywatyzacyjnych.

Reklama

Opaliński pytał Nowaczyka, czy poza b. wiceszefem stołecznego BGN Jakubem R. znał na gruncie prywatnym innych urzędników BGN. "Nie znałem" - odpowiedział świadek.

Dodał, że z oskarżonym w sprawach reprywatyzacyjnych Januszem P. zna się prawie 40 lat, ma do niego zaufanie i to jego bardzo dobry znajomy. Nowaczyk zeznał, że w ciągu swojej pracy zawodowej spotkał się z 1 do 2 tysięcy osób w różnych sprawach związanych z reprywatyzacją.

Pytania o Chmielną 70

Opaliński pytał świadka, czy miał świadomość, że w sprawie słynnej działki Chmielna 70 zachodziła indemnizacja (międzynarodowa umowa odszkodowawcza) i nie powinna zostać zwrócona, ponieważ jeden z byłych właścicieli był obywatelem Danii.

"Sprawa jest w toku, jak zakończy się prawomocnie, to bardzo proszę o to pytanie" - powiedział Nowaczyk. Dopytywany, czy miał świadomość indemnizacji ws. Chmielnej 70, świadek odparł: "nie miałem świadomości i nie mam do tej pory".

Następnie Opaliński pytał o notariuszy, którzy najczęściej podpisywali akty notarialne w konsekwencji decyzji zwrotowych wydawanych przez ratusz. Nowaczyk wymienił kilka nazwisk, podkreślił, że nie wie dlaczego akurat ci notariusze byli wyznaczani do spraw zwrotowych. "Nie wiem, dlaczego, ci, ale to był wybór miasta" - podkreślił świadek.

Opaliński chciał także wiedzieć, czy Nowaczyk sam wyszukiwał osoby posiadające prawa i roszczenia do nieruchomości, czy też te osoby same prosiły o pomoc prawną. "Nigdy nie wyszukiwałem takich osób" - powiedział Nowaczyk. Zgodził się ze stwierdzeniem Opalińskiego, że najpierw takie osoby pojawiały się w jego kancelarii.

Wskrzeszanie przedwojennych spółek

Nowaczyk przyznał, że brał udział we wskrzeszaniu przedwojennych spółek, mówił, że "reaktywacja sama w sobie jest celem". Dodał, że był akcjonariuszem w takich spółkach. "Nigdy nie byłem większościowym akcjonariuszem, jak byłem akcjonariuszem, to w zasadzie dlatego, żeby zabezpieczyć swoje honorarium" - powiedział świadek.

Pytany, czy kiedykolwiek dążył do tego, żeby po reaktywacji spółki odzyskiwać nieruchomości, które były własnością takiej spółki w latach wcześniejszych. "Tak były takie próby" - odpowiedział. Ale - jak zeznał - żadna taka próba nie udała się.

Nowaczyk zeznał, że pojawiał się w BGN w związku z prowadzonymi postępowaniami zwrotowymi. Pytany, czy to było częste zjawisko, odparł: "myślę, że raz na miesiąc".

Na pytanie, czy w jakikolwiek sposób próbował wpłynąć na szybkość postępowania bądź na treść wydawanej decyzji, odparł: "nigdy". Ale po raz kolejny Nowaczyk odmówił odpowiedzi o ewentualne "wątki korupcyjne".

Opaliński pytał Nowaczyka, czy jako profesjonalista badał prawidłowość wydanych przez ratusz decyzji zwrotowych, czy w ogóle to go interesowało.

"Wydawano decyzję na osobę, która nie żyła"

"Zawsze to badałem (...) w kilku decyzjach odwoływałem się od korzystnych decyzji z uwagi na to, że np. zły krąg spadkobierców miasto zrobiło, zapomniało wpisać uprzednio postępowanie spadkowe, które zgłosiłem i wydawało decyzję np. na osobę, która już nie żyła. W związku z tym musiałem występować do wojewody o uchylenie tej decyzji" - zeznał Nowaczyk.

Powiedział też, że jako beneficjent odzyskał nieruchomości przy ul. Poznańskiej 12. Pytany, czy brał udział w "czyszczeniu kamienic", odparł: "nigdy".