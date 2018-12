Komisja weryfikacyjna przesłucha w piątek mecenasa Roberta N., który uczestniczył w reprywatyzacji m.in. Chmielnej 70. Zdaniem wiceprzewodniczącego komisji weryfikacyjnej Sebastiana Kalety zeznania Roberta N. mogą być kluczowe do wyjaśnienia nieprawidłowości w warszawskim ratuszu.

Zdjęcie Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki i członek komisji Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej po niejawnym posiedzeniu komisji w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

W piątek w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie o godz. 10 rozpocznie się przesłuchanie mecenasa Roberta N. Był on pełnomocnikiem lub wprost beneficjentem w sprawach dotyczących m.in. reprywatyzacji przy ul. Poznańskiej 14, ul. Marszałkowskiej 43, ul. Mokotowskiej 63 i Chmielnej 70. Uczestniczył w 46 procesach zwrotu nieruchomości w naturze. W latach 2010-2015 m.st. Warszawa wypłaciło ponad 119 mln zł odszkodowań klientom mecenasa Roberta N., w tym ok. 70 mln zł na rzecz osób jemu najbliższych. Robert N. jako pełnomocnik prowadził aż do odzyskania sprawy dotyczące zwrotu nieruchomości, w których udziały miała jego siostra, b. urzędniczka resortu sprawiedliwości Marzena K.

Reklama

W rozmowie z PAP wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta podkreślał, że "Robert N. ma prawdopodobnie największą wiedzę spośród pełnomocników o procesie reprywatyzacji", w której uczestniczy od kilkunastu lat.

Główne zarzuty

Przypomniał też, że w październiku prokuratura złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, który obejmuje dziewięć osób, w tym właśnie Roberta N.; główne zarzuty, które znajdują się w akcie oskarżenia, to zarzuty korupcyjne.

"Między innymi to on prowadzi sprawę reprywatyzacji Chmielnej 70, o której wiemy dzisiaj, że miała być gigantyczną łapówką samą w sobie dla b. wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Skala mechanizmu korupcyjnego, który wykazuje wobec niego prokuratura, jest bardzo duża, przez co jest on niewątpliwie tą osobą, która ma bardzo poważną wiedzę, jakie nieprawidłowości działy się w warszawskim ratuszu" - powiedział.

Przyznał, że jednym z wątków, którego dotyczyć będą pytania, będzie skala nieprawidłowości w urzędzie miasta. "Skala jego aktywności była bardzo duża i dlatego też jego zeznania mogą być kluczowe dla wyjaśnienia nieprawidłowości w warszawskim ratuszu w toku procesu reprywatyzacji" - podkreślił.

"Portfolio nieruchomościowe przyprawia o zawrót głowy"

Innym z tematów - jak wskazał Kaleta - będą nieruchomości, w których reprywatyzacji brał udział N. "Portfolio nieruchomościowe Roberta N. przyprawia o zawrót głowy. Niemal 50 postępowań, które zakończyły się sukcesem - zarówno jako pełnomocnik osób, które były spadkobiercami, jak i bliskich osób z nim związanych, jak siostra, partnerka, partner biznesowy i partnerka partnera biznesowego" - powiedział.

Kaleta na pytanie, czy jego zdaniem Robert N. będzie zeznawał, odpowiedział. "Uważamy, że Robert N. powinien przed opinią publiczną wyjawić swoją wiedzę o reprywatyzacji - tego wymaga dobro sprawy, tego wymaga sytuacja, w której się znaleźliśmy, że prokuratura przed sądem stawia Jakuba R., który miał przyjąć 50 mln zł korzyści majątkowych za sprawy, które prowadził Robert N.".

"Opinia publiczna zasługuje na uzyskanie odpowiedzi"

"Sytuacja jest bardzo poważna i opinia publiczna zasługuje na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania - np. jak mogło dojść do tak gigantycznej afery, pod nosem wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz, pod nosem byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a wówczas wiceprezydenta stolicy Andrzeja Jakubiaka, odpowiedzialnego za nadzór reprywatyzacji. Warszawiacy na te odpowiedzi czekają od lat, a Robert N. ma odpowiednią wiedzę, żeby ich udzielić" - powiedział Kaleta.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.