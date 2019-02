Afera reprywatyzacyjna. Zatrzymano pięć osób

Zatrzymano pięć osób ws. przestępstw związanych z tzw. "dziką" reprywatyzacją w Warszawie, w tym handlarza roszczeniami, b. głównego specjalistę w Biurze Gospodarki Nieruchomościami stołecznego magistratu i notariusza - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Prokuratura przekazała, że w sprawie chodzi o trzy nieruchomości położone w prestiżowych miejscach w stolicy. "Wartość szkody poniesionej przez miasto Warszawa wynosi prawie 13,5 mln zł" - dodała PK.

Jak przekazano, zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA zostali - "znany warszawski handlarz roszczeniami" Mirosław B., jego pełnomocnik Krzysztof D., radca prawny w stołecznym BGN Bogusława D.-R., były główny specjalista w tym Biurze Jacek W. oraz notariusz Leszek Z.

"Osoby te zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym i urzędniczym. Z ustaleń śledztwa wynika, że ich efektem było bezprawne przekazanie na rzecz Mirosława B. prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w centrum Warszawy" - poinformowała PK.