Wrocławska prokuratura skierowała do sądu dwa kolejne akty oskarżenia dotyczące warszawskich reprywatyzacji. Oskarżeni to Michał Sz., rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy, oraz Wojciech S., współpracownik jednej z kancelarii prawnych.

Akty oskarżenia trafiły do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa oraz Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.



Zdaniem prokuratury, Michał Sz. jako rzeczoznawca i biegły sądowy poświadczył nieprawdę w opinii dotyczącej wartości rynkowej roszczeń o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości warszawskiej przy ul. Królewskiej 41. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - podała prok. Bylicka.



Opinia ta był użyta w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia. Postępowanie to miało ustalić, że spadkobiercom byłych współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Królewskiej 41 przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa wieczystej dzierżawy tego gruntu.

Sz. miał popełnić to przestępstwo na przełomie stycznia i lutego 2008 r.

Drugim z aktów oskarżenia objęto Wojciecha S. Zdaniem prokuratury w kwietniu 2008 r. S., będąc współpracownikiem jednej z warszawskich kancelarii prawnych, wręczył łapówkę podinspektorowi w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy. Łapówką miał być alkohol oraz tysiąc złotych. W zamian urzędnik miał udostępnić informacje dotyczące postępowania reprywatyzacyjnego nieruchomości przy ul. Żabiej 7/Przechodniej 8 (obecnie Marszałkowska 115).