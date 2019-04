Gronkiewicz-Waltz wezwana do sądu w charakterze świadka

Była prezydent stolicy została wezwana na czwartek do sądu jako świadek ws. byłego wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, który pozwał działacza ruchów miejskich Jana Śpiewaka za sugerowanie, że Wojciechowicz został odwołany z ratusza w związku z aferą reprywatyzacyjną.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz /Maciej Luczniewski /East News

Była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz została wezwana na czwartek do Sądu Okręgowego w Warszawie w charakterze świadka w sprawie pomiędzy Wojciechowiczem a Śpiewakiem ws. o ochronę dóbr osobistych. Wojciechowicz pozwał Śpiewaka za jego wypowiedzi dotyczące powodu odwołania go ze stanowiska w 2016 r. Działacz ruchów miejskich pisał o b. wiceprezydencie, że stracił pracę z powodu udziału w aferze reprywatyzacyjnej.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP Śpiewak. "Jacek Wojciechowicz był odpowiedzialny za planowanie przestrzenne, był członkiem zespołu koordynującego warszawskiego ratusza, był człowiekiem, którego decyzje miały podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o wartość reprywatyzowanych nieruchomości i Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała go wtedy - w naszej ocenie - w kontekście afery reprywatyzacyjnej, wydarzyło się to tego samego dnia" - powiedział.

"Trwa nagonka na sygnalistów, którzy ujawnili aferę reprywatyzacyjną, te procesy są coraz bardziej polityczne, coraz mniej jest w nich logiki, tylko widać chęć coraz większej liczby sędziów, żeby karać tych, którzy ujawnili te nieprawidłowości" - powiedział. "Sam fakt, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie została do tej pory przesłuchana przez komisję weryfikacyjną, ani nie ma postawionych zarzutów, a jest świadkiem w procesie wytoczonym mi, pokazuje jak daleko odeszliśmy od jakichkolwiek zasad przyzwoitości i odpowiedzialności wśród urzędników, którzy przecież za te dramaty byli odpowiedzialni" - stwierdził.

We wrześniu 2016 r. po posiedzeniu zarządu PO - na wspólnej z szefem Platformy Grzegorzem Schetyną konferencji prasowej - ówczesna prezydent Warszawy powiedziała, że rezygnację ze stanowiska złożył wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, dotychczasowy pierwszy wiceprezydent, który nadzorował m.in. zajmujące się kwestiami reprywatyzacji Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Gronkiewicz-Waltz poinformowała też, że odwołała - "za słaby" wynik - odpowiedzialnego dotychczas za inwestycje wiceprezydenta Wojciechowicza.

Wojciechowicz odnosząc się do decyzji ówczesnej powiedział: "Mam żal o jedną rzecz, bo jeśli rzeczywiście po 10 latach bumu inwestycyjnego, zainwestowania w Warszawę 20 miliardów (...) odwołuje się mnie w kontekście afery reprywatyzacyjnej, to to jest po prostu podłość. Podłość, ponieważ łączy się moją osobę i moje odejście z urzędu po 10 latach pracy, śmiem twierdzić, że jednak pewnych sukcesów, właśnie z takim nieprzyjemnym kontekstem".