Rafał ​Trzaskowski: Pozdrawiam radnych PiS. Szkoda, że tak późno się obudzili

Dosyć tych manipulacji. Jak będzie ustawa reprywatyzacyjna, będzie ustawa o pomocy lokatorom, to wtedy wszystkim będziemy mogli pomóc - powiedział Rafał Trzaskowski, odnosząc się do zapowiedzi złożenia w Sejmie przez PiS projektu zakazującego reprywatyzacji budynków z lokatorami.

"Pozdrawiam wszystkich radnych PiS. Szkoda, że tak późno się obudzili. Złożyłem projekty pomocy lokatorom kilka lat temu i od wielu lat proszę rządzących, by wypełnili swoją obietnicę i wreszcie przyjęli ustawę reprywatyzacyjną. Dosyć tych manipulacji! Jak będzie ustawa reprywatyzacyjna, będzie ustawa o pomocy lokatorom, to wtedy wszystkim lokatorom będziemy mogli pomóc" - powiedział kandydujący na prezydenta RP prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przed wiecem wyborczym w Bielsku-Białej.

Dodał, że za jego kadencji w stolicy "nie została rozstrzygnięta żadna kwestia tego typu na niekorzyść lokatorów". "Ja wprowadziłem jasne założenia, że nie oddajemy kamienic, a na pewno nie kamienic z lokatorami. To my się lokatorami zajmujemy i stajemy w ich obronie. Jeśli PiS chce zgłaszać tego typu wnioski, to niech tego nie robi tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej, tylko niech poprosi swoje koleżanki i kolegów w Sejmie, żeby wreszcie przeforsowali ustawę reprywatyzacyjną i żeby przeforsowali ustawę, która pomaga wszystkim lokatorom, a nie tylko tym, których sprawy zostały rozpatrzone w komisji" - mówił.

Zapowiedź Kalety

Przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Sebastian Kaleta i jej członek Paweł Lisiecki zapowiedzieli w piątek (12 czerwca), że w poniedziałek złożony zostanie projekt ustawy zakładający zakaz reprywatyzacji budynków, które są zamieszkiwane przez lokatorów. Przewiduje on także pilną wypłatę odszkodowań pokrzywdzonym reprywatyzacją.

Wezwanie o wycofanie się Trzaskowskiego

Kaleta z Lisieckim wezwali Trzaskowskiego, by pilnie wycofał z sądu sprawy, które wytoczył ponad 200 mieszkańcom Warszawy pokrzywdzonym reprywatyzacją.

"W związku z tym, że Rafał Trzaskowski skarży te sprawy do sądu, przygotowaliśmy projekt ustawy, który skutkuje tym, że pieniądze, które komisja odzyskała dla Warszawy, mają być przekazane na Fundusz Reprywatyzacji. To z kolei spowoduje, że sprawy, które wytoczyło miasto mieszkańcom, zostaną umorzone, a minister finansów wypłaci odszkodowania na podstawie decyzji komisji tym mieszkańcom" - wyjaśniał Kaleta.

Proponowany projekt znowelizuje Ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.