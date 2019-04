Złota 62. Komisja weryfikacyjna unieważniła decyzję

Komisja weryfikacyjna stwierdziła o nieważności decyzji zwrotowej prezydenta m.st. Warszawy z 2014 r. ws. nieruchomości położonej przy ul. Złotej 62 - poinformował we wtorek przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Zdjęcie Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Patryk Jaki informując o decyzji komisji powiedział, że stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy dotyczy 5614/10000 części w prawie użytkowania wieczystego przysługującego spadkobiercom właścicieli hipotecznych.

Ponadto, jak powiedział przewodniczący komisji, decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa w pozostałej części obejmującej udział w prawie użytkowania wieczystego. "Objęta przedmiotem niniejszego postępowania przed komisją decyzja prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Złotej 62 dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją. Stwierdzenia zaistnienia poprzedniego naruszenia obligowało komisję do stwierdzenia nieważności decyzji" - poinformował Jaki.

Jak poinformowała komisja, w 1948 r. pełnomocnik przedwojennej współwłaścicielki nieruchomości przy ul. Złotej 62 terminowo złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu. Ale w 1950 r., Prezydium Rady Narodowej w Warszawie odmówiło wnioskodawczyni ustanowienia prawa własności do gruntu. Następnie "decyzją uzupełniającą" z 1979 r., Naczelnik Dzielnicy Warszawa-Wola odmówił pozostałym współwłaścicielom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu.

Prezydent Warszawy w marcu 2014 r., po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz spadkobierców przedwojennych współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Złotej 62. Następnie doszło do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Później część beneficjentów decyzji sprzedała przysługujący im udział w budynku oraz prawie użytkowania wieczystego.