"Wiceprezydent USA Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo przyjadą do Warszawy przed konferencją bliskowschodnią, zaplanowaną na 13-14 lutego" - poinformował szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak dodał, złożą oni w Polsce wizytę dwustronną, podczas której będą rozmawiali z władzami naszego kraju.

Zdjęcie Jacek Czaputowicz /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Podczas wtorkowej rozmowy w TVP Info Czaputowicz został zapytany o doniesienia dziennika "Fakt", który informuje, że na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września do Polski może przyjechać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "Jest to ważna, okrągła rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, będziemy ją uroczyście obchodzić. Prezydent zaprasza przywódców wielu państw m.in. Donalda Trumpa. Zobaczymy, jaki będzie kalendarz. Zaproszenie jest otwarte" - odpowiedział szef MSZ.

Reklama

Jak podkreślił, rocznica wybuchu II wojny światowej "przypomni światu o tych tragicznych wydarzeniach, roli Polski w czasie II wojny światowej". "Oczywiście chcemy ją bardzo uroczyście obchodzić, natomiast jest to perspektywa jeszcze kilku miesięcy" - dodał szef polskiej dyplomacji.

Minister został też zapytany o swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który planowany jest na środę. Na pytanie, czy będzie podczas tej wizyty okazja, aby wystosować osobne zaproszenie dla Donalda Trumpa, odpowiedział: "Myślimy o wcześniejszym okresie, przyszłym tygodniu. Jest zaproszenie dla wiceprezydenta USA, Mike'a Pence'a - cieszymy się, że przyjedzie, złoży wizytę dwustronną. Także sekretarz stanu Mike Pompeo, nie jest to częste, wezmą udział w konferencji, ale także będą rozmawiać z władzami, bo jest to wizyta także dwustronna, międzypaństwowa".

Szef MSZ dodał, że Pompeo i Pence'a przyjadą do Warszawy przed rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu w Warszawie konferencją bliskowschodnią. "Kolejny dzień to udział w tej ważnej konferencji, na którą razem z Pompeo zapraszaliśmy ministrów spraw zagranicznych z całego świata" - podkreślił.

Czaputowicz pytany, kto ważny przyjedzie na konferencje, odpowiedział, że będzie to poziom ministrów spraw zagranicznych. "Najważniejsze, że ministrowie spraw zagranicznych, czyli ministrowie z państw arabskich potwierdzili udział. Będą prezentować swój punkt widzenia na to, jak zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie" - zaznaczył.

"Wiceprezydent Pence otworzy konferencję, będzie zabierał głos - tak jak Mike Pompeo. Będzie też pan doradca prezydenta (ds. Bliskiego Wschodu, Jared) Kushner, który będzie się wypowiadał" - poinformował Czaputowicz. "Ze strony polskiej oczywiście prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki w odpowiednich panelach wezmą też udział" - dodał minister spraw zagranicznych.

Szef MSZ powiedział, że na konferencje nie został zaproszony Iran, ale zostanie poinformowany o ustaleniach konferencji później.