Wiceprezydent USA Mike Pence od 13 do 16 lutego będzie przebywać w Polsce i Niemczech. Na 13 i 14 lutego w Warszawie zaplanowano konferencję dotyczącą Bliskiego Wschodu.

Zdjęcie Wiceprezydent USA Mike Pence /AFP

Informację o przylocie do Polski wiceprezydenta USA potwierdził m.in. szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Wiceprezydent USA stanie na czele delegacji Stanów Zjednoczonych, która przyleci do Warszawy na konferencję dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Do Warszawy przyleci także amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który jest jednym z organizatorów spotkania.



Bialy Dom oficjalnie poinformował, że Mike Pence przybędzie do Europy i w dniach 13-16 lutego odwiedzi Polskę i Niemcy. Według komunikatu Białego Domu, Mike Pence przyleci do Polski 13 lutego. Towarzyszyć mu będzie małżonka Karen Pence.



Podczas wizyty w Warszawie wiceprezydent USA wygłosi główne przemówienie na organizowanej wspólnie przez Polskę i Stany Zjednoczone konferencji ministerialnej w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. "Wiceprezydent będzie mówił o współpracy z naszymi partnerami na rzecz budowy silnego, bezpiecznego i stabilnego ekonomicznie Bliskiego Wschodu" - napisano w komunikacie.



Biały Dom poinformował, że wiceprezydent będzie też rozmawiał z polskimi władzami na temat relacji dwustronnych, przede wszystkim współpracy energetycznej, wojskowej i gospodarczej.



Drugim etapem europejskiej podróży amerykańskiego wiceprezydenta będą Niemcy. Mike Pence weźmie tam udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie wygłosi przemówienie oraz odbędzie serię spotkań bilateralnych.

Kogo zabraknie na konferencji?

Na początku stycznia amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu, państwa skonfliktowanego z Izraelem, w regionie Bliskiego Wschodu.

Kilkadziesiąt państw wyraziło gotowość uczestnictwa w konferencji nt. Bliskiego Wschodu, którą w połowie lutego w Warszawie wspólnie zorganizują Polska i USA - podały w piątek służby prasowe MSZ.

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas nie zdecydował jeszcze, czy weźmie udział w konferencji w Warszawie - poinformowała w ubiegłym tygodniu agencja dpa.

Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kocijanczicz poinformowała, że w dniach konferencji bliskowschodniej w Warszawie Federica Mogherini będzie przebywała z wcześniej zaplanowaną oficjalną wizytą w Afryce. W niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz przekazał, że w konferencji nie weźmie też udziału Rosja.

Izraelskie media przekazały w środę, że na konferencji w Warszawie pojawi się premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Według "Times of Israel" do polskiej stolicy przyjadą też przedstawiciele krajów Zatoki Perskiej, w tym Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu oraz Omanu. Na konferencję nie zaproszono Autonomii Palestyńskiej oraz Iranu - zaznaczył dziennik z Jerozolimy.