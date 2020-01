"Iran uczynił ważny krok, przyznając, że jego siły zbrojne zestrzeliły w środę ukraiński samolot pasażerski" - powiedziała w sobotę w Moskwie kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Zdjęcie Angela Merkel spotkała się z Władimirem Putinem /MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / /PAP

"Iran ogłosił dziś, że był to wielki błąd. To dobrze, że w ten sposób znani są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Teraz należy uczynić wszystko, żeby znaleźć rozwiązanie wraz z krajami, których obywatele zginęli i - przede wszystkim - aby w pełni zbadać (katastrofę) i przedyskutować następstwa" - powiedziała Merkel. Podkreśliła, że doszło do "dramatycznego wydarzenia" i że zginęło 176 niewinnych osób.

Szefowa niemieckiego rządu wypowiadała się na ten temat na konferencji prasowej w Moskwie po rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Mamy nadzieję, że wspólne wysiłki Rosji i Turcji doprowadzą do sukcesu i wkrótce wyślemy zaproszenia na konferencję (pokojową) w Berlinie" - powiedziała Merkel.

Putin wyraził nadzieję, że w Libii dojdzie o północy w nocy z soboty na niedzielę do przerwania ognia i walczące strony przerwą działania bojowe. O takim rozejmie Putin rozmawiał niedawno z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Pytany o obecność najemników rosyjskich w Libii z tzw. grupy Wagnera, Putin powiedział, że jeśli są tam obywatele rosyjscy, to nie reprezentują oni interesów państwa rosyjskiego i nie otrzymują pieniędzy od państwa.