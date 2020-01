Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że napięcie w Iraku opada. Jak zapowiedział, misja NATO wznowi niebawem szkolenia wojskowe na dotychczasowych zasadach.

Zdjęcie Szef MON Mariusz Błaszczak /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W sobotę, 4 stycznia, Sojusz Północnoatlantycki zawiesił działania misji szkoleniowo-doradczej w Iraku; była to bezpośrednia konsekwencja zabicie przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnych sił Al-Kuds w Bagdadzie. Iran, który zapowiedział odwet, ostrzelał z wtorku na środę dwie amerykańskie bazy, w tym obóz Ain al-Asad, w którym stacjonują także polscy żołnierze.

"Można zdecydowanie powiedzieć, że sytuacja wraca do normy sprzed ataku rakietowego, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę; zostały rozpoczęte przygotowania do powrotu żołnierzy natowskiej misji do ich zadań, do szkolenia wojsk irackich" - powiedział minister obrony w czwartek dziennikarzom.

"Dziś dotarła do nas informacja od naszego dowódcy kontyngentu, że czynione są przygotowania, żeby misja, dotychczas zawieszona, wróciła do swoich zadań" - dodał Błaszczak.

Według ministra informacje od natowskich dowódców, w tym dowódcy PKW, wskazują, że "wszystko zmierza w tym kierunku, żeby proces deeskalacji zakończył się sukcesem, żeby żołnierze, którzy służą w Iraku, wrócili do swoich zadań, do szkolenia wojsk irackich".

"Nieznaczne uszkodzenia"

Szef MON poinformował, że spowodowane ostrzałem rakietowym uszkodzenia infrastruktury, z której korzystają polscy żołnierze, są nieznaczne i naprawa obiektów nastąpi "w stosunkowo krótkim czasie". "Najważniejsze, że nikt z naszych żołnierzy nie ucierpiał" - podkreślił Błaszczak.

Zaznaczył też jednomyślność NATO w sprawie wznowienia misji. Jak dodał, "wszystko wskazuje, że warunki będą identyczne", ale - zaznaczył - jest to jeszcze kwestia, która zostanie rozstrzygnięta.

Zabicie generała Sulejmaniego

W ubiegłym tygodniu w ataku z użyciem bezzałogowców dokonanym przez USA w Bagdadzie wraz z kilkoma innymi osobami zginęli gen. dyw. Kasem Sulejmani dowodzący wchodzącymi w skład Strażników Rewolucji brygadami Al-Kuds i dowódca proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis. Iran zapowiedział, że "USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa".

W nocy z wtorku na środę z terytorium Iranu zostały ostrzelane dwie amerykańskie bazy wojskowe w Iraku, w tym położona koło miasta Hit baza lotnicza Ain al-Asad, w której stacjonują również polscy żołnierze. W czwartek Gwardia Rewolucyjna Iranu zagroziła, że "wkrótce w potężniejszy sposób zemści się" na USA.

Polscy żołnierze w Iraku

Polskie wojsko uczestniczy w działaniach w Iraku w ramach międzynarodowej misji zwalczającej tzw. państwo islamskie i w misji szkoleniowej NATO. Polacy szkolą irackie i jordańskie siły specjalne, prowadzą tez szkolenia w obsłudze i remontach poradzieckiego uzbrojenia. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku i krajach sąsiednich może liczyć do 350 żołnierzy i pracowników wojska, w Iraku przebywa 268 żołnierzy i pracowników PKW.