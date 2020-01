Według nagrania, do którego dotarł "The New York Times", nie jeden, a dwa pociski zostały wystrzelone w kierunku ukraińskiego samolotu. Podczas katastrofy w Iranie zginęło 176 osób, znajdujących się na pokładzie maszyny.

Zdjęcie Szczątki ukraińskiego boeinga /PAP/EPA

Boeing 737-800 linii lotniczych Ukraine International Airlines został zestrzelony 8 stycznia.

Tuż po katastrofie pojawiły się spekulacje, że samolot mógł zostać zestrzelony przez Iran, ponieważ w tym czasie Teheran przeprowadzał atak na amerykańskie bazy w Iraku. Początkowo Iran odpierał zarzuty, jednak w sobotę ogłosił, że do zestrzelenia faktycznie doszło. "Z powodu błędu ludzkiego, w nieintencjonalny sposób, samolot został trafiony" - stwierdzono w oświadczeniu.

Wcześniej w sieci pojawiły się dwa nagrania, które ukazywały moment wystrzelenia pocisku w kierunku ukraińskiego samolotu (obejrzyj TUTAJ i TUTAJ ).

We wtorek "The New York Times" opublikował kolejne wideo. Widać na nim moment wystrzelenia dwóch rakiet irańskiej ochrony przeciwlotniczej. Oba pociski były skierowane w ukraiński samolot pasażerski, który przelatywał nad Teheranem.



Najnowsze nagranie ma potwierdzać, że transponder przestał działać, zanim doszło do katastrofy. Został on wyłączony wskutek pierwszego uderzenia, poprzedzającego o ok. 20 sekund kluczowe, tragiczne w skutkach zestrzelenie.

Dziennik dotarł do informacji świadczących o tym, że wideo zarejestrowała kamera na budynku w miejscowości Bidkaneh, położonej około sześć kilometrów od irańskiej bazy wojskowej.