Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się ukarania winnych i wypłacenia odszkodowania od Iranu, który przyznał się w sobotę do "nieintencjonalnego" zestrzelenia samolotu ukraińskich linii lotniczych. W katastrofie zginęło 176 osób.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski /Sergei Chuzavkov /AFP

"Poranek nie był dobry, ale przyniósł prawdę. Jeszcze przed końcem pracy międzynarodowej komisji Iran przyznał się do tego, ze zestrzelił ukraiński samolot. Ale nalegamy na pełne przyznanie się do winy" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski na swoim profilu na Facebooku.

"Oczekujemy od Iranu zapewnień co do gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, zwrotu ciał ofiar, wypłaty odszkodowań i oficjalnych przeprosin kanałami dyplomatycznymi" - dodał ukraiński prezydent.



Szef państwa ukraińskiego wyraził oczekiwanie, że dalsze śledztwo w sprawy katastrofy będzie przebiegało "bez sztucznego zwlekania i przeszkód". Zełenski oświadczył, że ukraińscy specjaliści, którzy znajdują się w Iranie, powinni mieć dostęp do wszystkich materiałów dotyczących tej tragedii.

Iran: Z powodu błędu ludzkiego samolot został trafiony

Armia irańska przyznała w sobotę rano, że ukraiński samolot znalazł się blisko "ważnego obiektu wojskowego" Strażników Rewolucji Islamskiej i został omyłkowo wzięty za "wrogi".

"W tych warunkach z powodu błędu ludzkiego, w nieintencjonalny sposób, samolot został trafiony" - stwierdzono w komunikacie irańskich sił zbrojnych .

W katastrofie zginęło 176 osób

W środę (8 stycznia) samolot Ukraine International Airlines (UIA) spadł na ziemię tuż po starcie. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 63 obywateli Kanady, 11 Ukraińców (dwóch pasażerów i dziewięciu członków załogi), 10 obywateli Szwecji, 4 - Afganistanu, 3 - Niemiec, i 3 - Wielkiej Brytanii. Samolot leciał z Teheranu do Kijowa.