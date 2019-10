Brytyjscy posłowie zdecydowali we wtorek wieczorem, że przedterminowe wybory do Izby Gmin odbędą się w czwartek 12 grudnia. Będą to pierwsze przeprowadzone w grudniu wybory w Wielkiej Brytanii od 1923 r.

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson /WILL OLIVER /PAP/EPA

Formalnie ustawa zostanie skierowana teraz do Izby Lordów, ale wieczorne głosowanie w praktyce przesądza o dacie wyborów.

Za projektem ustawy zagłosowało 438 posłów, przeciwnych było 20.

Wybory odbędą się w dniu, który zaproponował w przedstawionym wcześniej we wtorek projekcie ustawy rząd Borisa Johnsona. Posłowie opozycji zgłosili wprawdzie poprawkę przyspieszającą datę wyborów o trzy dni, ale została ona odrzucona stosunkiem głosów 295 do 315.