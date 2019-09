Blokada bezumownego brexitu? Przełom w Wielkiej Brytanii

Ponadpartyjna grupa posłów sprzeciwiających się bezumownemu wyjściu W. Brytanii z UE pokonała we wtorek rząd Borisa Johnsona, przejmując kontrolę nad środowym porządkiem obrad Izby Gmin w celu pracy nad projektem ustawy o zmianie terminu opuszczenia Wspólnoty.

Opozycja, z którą zagłosowało co najmniej kilkunastu posłów rządzącej Partii Konserwatywnej, zebrała 328 głosów przy zaledwie 301 na rzecz rządu (większość 27 głosów).

Dzięki temu zwycięstwu w środę parlament będzie obradował nad opozycyjnym wnioskiem otwierającym drogę do zablokowania bezumownego brexitu i potencjalnego opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020.

Przedterminowe wybory?

W związku z wydarzeniami, Boris Johnson zapowiedział, że złoży w środę wniosek o przedterminowe wybory.

Aby doszło do wyborów, za takim wnioskiem musiałyby zagłosować dwie trzecie posłów zasiadających w Izbie Gmin.

Opozycyjne ugrupowania, których głosy byłyby potrzebne do przyjęcia takiej propozycji - Partia Pracy, Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci - jednogłośnie zaznaczyły jednak, że mogłyby udzielić swojego poparcia wyłącznie po wcześniejszym przyjęciu przygotowywanej przez ponadpartyjną grupę polityków ustawy przeciwko bezumownemu wyjściu z UE.

Odpowiedni projekt - otwierający drogę do możliwego dalszego opóźnienia terminu opuszczenia Wspólnoty do 31 stycznia 2020 w razie braku porozumienia do 19 października br. - będzie procedowany w Izbie Gmin w środę.