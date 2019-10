Brytyjski premier Boris Johnson powtórzył w środę, że nadszedł czas, aby doprowadzić do końca sprawę brexitu, i obiecał, że 31 października Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej niezależnie od wszystkiego.

Zdjęcie Boris Johnson /Daniel Leal-Olivas/WPA-Pool /AFP

"To, czego chce cały świat, to spokojne i rozsądne potraktowanie tematu i pójście dalej. I właśnie dlatego 31 października wychodzimy z UE, niezależnie od wszystkiego. Doprowadźmy brexit do końca. Możemy, musimy i zrobimy to" - mówił Johnson w przemówieniu kończącym odbywającą się konferencję programową Partii Konserwatywnej.

Zapewnił, że rozwiązaniem, do którego dąży jego rząd jest wyjście z UE z porozumieniem, ale zarazem Wielka Brytania jest gotowa na brak umowy.

"Dziś w Brukseli przedstawiamy to, co uważam za konstruktywne i rozsądne propozycje, które będą kompromisem dla obu stron" - powiedział na dorocznej konferencji Partii Konserwatywnej. "I tak, jest to kompromis, na który poszła Wielka Brytania, i mam nadzieję, że nasi przyjaciele to zrozumieją, że teraz ich kolej na kompromis" - dodał.

Zapewnił, że konserwatyści nie są partia antyeuropejską. "Kochamy Europę. Jesteśmy Europejczykami, ale po 45 latach naprawdę dramatycznych zmian konstytucyjnych musimy mieć nowe relacje z UE - pozytywne i pewne partnerstwo - i możemy to zrobić" - mówił brytyjski premier.