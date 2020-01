Boris Johnson: Brexit to początek nowej ery

"Chcemy, aby był to początek nowej ery przyjaznej współpracy między UE, a pełnej energii Wielką Brytanią" - powiedział szef brytyjskiego rządu Boris Johnson w piątek wieczorem, w przemówieniu wygłoszonym na godzinę przed wyjściem kraju ze Wspólnoty.

Zdjęcie Boris Johnson /WILL OLIVER /PAP/EPA

"Najważniejszą rzeczą do powiedzenia dziś wieczorem jest to, że nie jest to koniec, ale początek. To jest moment, w którym nastaje i kurtyna idzie w górę, otwierając nowy akt. To chwila prawdziwej narodowej odnowy i zmiany" - podkreślił premier Boris Johnson w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to konsekwencja referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku, w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących.

Wystąpienie z Unii nie kończy jeszcze ciągnącego się przez trzy i pół roku procesu brexitu, bo w trakcie okresu przejściowego Londyn i Bruksela muszą zawrzeć porozumienie o przyszłych relacjach, przede wszystkim handlowych.