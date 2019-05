Brytyjska premier zgadza się na parlamentarne głosowanie w sprawie drugiego referendum, które mogłoby odwołać brexit.

Zapis ten będzie jednak częścią ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej. Najpierw Izba Gmin musiałaby ją przyjąć, jednocześnie decydując o ewentualnym zorganizowaniu referendum zatwierdzającego.



Theresa May ogłosiła to podczas przemowy prezentującej proponowane przez nią zmiany w porozumieniu o rozstaniu z UE. Modyfikacje te miałyby sprawić, że umowa wynegocjowana przez szefową Konserwatystów w końcu uzyska zielone światło w Izbie Gmin. Dotychczas ponadpartyjna koalicja posłów odrzucała projekt.



Ustępstwa ze strony szefowej rządu

Wśród ustępstw ze strony szefowej rządu znalazły się m.in. zapowiedzi utrzymania lub wręcz przewyższenia w przyszłości unijnych standardów dotyczących praw pracowniczych i ochrony środowiska, o co apelowały grupy posłów opozycyjnej Partii Pracy.

May podkreśliła, że jej rząd wciąż liczy na znalezienie takiego modelu przyszłego obrotu usługami, który pozwoli na bezproblemową wymianę z krajami UE bez członkostwa we wspólnym rynku UE i bez dalszego utrzymania swobody przepływu osób. Wśród rozwiązań, które na to pozwolą, ma być m.in. harmonizacja przepisów dotyczących produktów rolnych.

Nowe propozycje zawierają szereg ustępstw, które były postulowane w ostatnich miesiącach przez krytyków dotychczasowych ram prawnych w sprawie brexitu, zarówno po stronie rządzącej Partii Konserwatywnej, jak i opozycyjnej Partii Pracy.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską najpóźniej 31 października br.