Załamały się negocjacje między rządzącą Partią Konserwatywną a opozycyjną Partią Pracy w sprawie znalezienia wspólnego stanowiska w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - poinformowały w piątek oba ugrupowania.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /BEN STANSALL /AFP

Szef laburzystów Jeremy Corbyn w liście do premier Theresy May napisał, że planowana zmiana lidera Partii Konserwatywnej oznacza, iż rząd stał się "jeszcze bardziej niestabilny, a jego autorytet uległ degradacji", co osłabia wiarę w "zdolność rządu do wypełnienia jakiegokolwiek kompromisowego porozumienia".



Rzecznik brytyjskiej premier potwierdził, że rozmowy z opozycją się załamały i oświadczył, że rząd teraz rozważa następne kroki, w tym próbę przekonania tych posłów konserwatywnych, którzy dotychczas głosowali przeciwko umowie.