Czwartkowe gazety na Wyspach nie zostawiają suchej nitki na parlamentarzystach, którzy odrzucili wszystkie alternatywne rozwiązania dotyczące brexitu. Tematem numer jeden jest jednak zapowiedź dymisji Theresy May.

Przypomnijmy, że w środę wieczorem Izba Gmin głosowała nad ośmioma propozycjami, które miały być wskazówką dla rządu, jak przełamać impas w sprawie brexitu. Wszystkie osiem propozycji - m.in. wyjście bez umowy, referendum, unia celna - zostało odrzuconych (czytaj więcej na ten temat).

"Parlament wreszcie się wypowiedział: Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie" - czytamy na pierwszej stronie "Guardiana".

Pozostałe gazety koncentrują się na zapowiedzi dymisji Theresa May. Premier oznajmiła parlamentarzystom Partii Konserwatywnej, że odejdzie, gdy wynegocjowana przez nią umowa rozwodowa zostanie uchwalona. Spowodowało to m.in. natychmiastowe poparcie umowy przez Borisa Johnsona.

"Wreszcie mamy Therexit. 'Zmykam! A teraz poprzyjcie moją umowę'" - komentuje na pierwszej stronie "The Sun".

"Co jeszcze musi zrobić?" - pyta nie bez nuty dramatyzmu "Daily Express".



"The end of May" - pisze dwuznacznie "Daily Mirror", co oznacza zarówno "Koniec (Theresy) May" jak i "Koniec maja" - wtedy bowiem, przy uchwaleniu umowy rozwodowej, Wielka Brytania miałaby opuścić Wspólnotę.