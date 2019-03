Brytyjczycy w Polsce "na zasadzie wzajemności". Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce. - Rozwiązania zaproponowane w ustawie opierają się na zasadzie wzajemności - zapewniła wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch.

Zdjęcie Sejm (zdjęcie ilustracyjne) /Jan Bielecki /East News

Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę dotyczącą m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce w razie tzw. bezumownego brexitu. W projekcie znalazły się m.in. przepisy o zasiłkach dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii.

Za ustawą głosowało 411 posłów, przeciw było trzech, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin oraz o świadczeniach z zabezpieczenia społecznego w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określa m.in. zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin.

Regulację we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie znalazły się m.in. przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii.

Dokument określa również zasady ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą ze Zjednoczonego Królestwa, a także zasady przystępowania Brytyjczyków i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zasady uznawania wydanych w Wielkiej Brytanii praw jazdy oraz kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów Zjednoczonego Królestwa.

"Zasada wzajemności będzie stosowana"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch podkreślała podczas pierwszego czytania, że "według nowych regulacji mieszkający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - przy przyjęciu, że nastąpi to w dniu 30 marca 2019 roku - będą mieli 21 miesięcy - w założeniu do 31 grudnia 2020 roku - na złożenie wniosków w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce".

Podkreśliła, że rozwiązania zaproponowane w ustawie "opierają się na zasadzie wzajemności". "Mamy gwarancję pani premier May, złożoną podczas wizyty w naszym kraju, ale także potwierdzaną wielokrotnie przez przedstawicieli rządu brytyjskiego, że zasada wzajemności będzie stosowana wobec obywateli polskich zamieszkujących na terenie Wielkiej Brytanii" - powiedziała.

Dodała, że do 31 grudnia 2020 roku wjazd do Zjednoczonego Królestwa będzie możliwy na podstawie dowodu osobistego, a od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał nowy system migracyjny. Zaznaczyła, że Polacy, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii między 30 marca 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku na dłużej niż trzy miesiące, będą musieli wystąpić o trzyletnie zezwolenie na pobyt czasowy.

Podane okresy oraz data wejścia nowych przepisów w życie są uzależnione od terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przepisy zaczną obowiązywać po ogłoszeniu tej daty przez ministra właściwego ds. integracji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce ma około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 4,5 tys. mężczyzn i 1,3 tys. kobiet. Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, struktura wiekowa tych osób jest następująca: do 20 lat - 450 osób, 20-39 lat - 2,6 tys. osób, 40-59 lat - 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat - 630 osób.