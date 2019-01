Brytyjski rząd obawia się fali powrotów emerytów mieszkających w UE

Nawet do 250 tys. Brytyjczyków mieszkających w 27 pozostałych krajach UE może wrócić do W.Brytanii w razie brexitu bez porozumienia - wynika z rządowej analizy, do której dotarł serwis BuzzFeed. Według rządowego źródła ok. 40 proc. powracających stanowiliby emeryci.

Dane brytyjskiego urzędu statystycznego wskazują, że w krajach UE mieszka nieco ponad milion Brytyjczyków.

Według BuzzFeed, w najgorszym scenariuszu brytyjscy urzędnicy spodziewają się powrotu ok. 150 tys. osób w pierwszym roku po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, z czego ok. 30 tys. wróciłoby w ciągu pierwszych trzech miesięcy od brexitu bez porozumienia. Szacuje się, że w ciągu kolejnego roku na podobny ruch zdecydowałoby się kolejne 100 tys. osób.

Omówiony dokument został przygotowany przez międzyresortowy zespół przygotowujący się na wypadek załamania negocjacji ze Wspólnotą i próbujący ustalić ewentualne zagrożenia wynikające z takiego rozwoju wydarzeń.

Oddzielny raport brytyjskiego ministerstwa pracy i emerytur szacuje, że do kraju może powrócić około 50 tys. osób.

Rządowe źródło zaznaczyło w rozmowie z BuzzFeed, że urzędnicy zakładają, że około 40 proc. powracających stanowiliby emeryci, co zwiększyłoby obciążenie brytyjskiej służby zdrowia NHS i sektora opieki społecznej.

Serwis zaznaczył też, że wstępne dane sugerują, iż część Brytyjczyków już zdecydowała się na powrót do kraju: w ciągu roku od referendum z czerwca 2016 roku liczba obywateli Wielkiej Brytanii w Hiszpanii spadła o 8 tys.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca. W razie braku poparcia brytyjskiego parlamentu dla porozumienia proponowanego przez premier Theresę May lub alternatywnego rozwiązania na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez żadnej umowy regulującej warunki brexitu.

To mogłoby doprowadzić nie tylko do zakłóceń w handlu, ale także zwiększonej niepewności dotyczącej praw obywateli Wielkiej Brytanii w 27 państwach członkowskich UE.

