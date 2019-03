Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył w środę w Brukseli, że możliwe jest krótkie wydłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, jednak warunkowo w oparciu o pozytywny wynik głosowania nad porozumieniem rozwodowym w Izbie Gmin.

Zdjęcie Donald Tusk /ELVIS BARUKCIC /AFP

Tusk wydał w Brukseli oświadczenie ws. brexitu po tym, gdy premier Wielkiej Brytanii Theresa May zwróciła się w środę do niego z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE do 30 czerwca.

Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w budynku Rady Europejskiej, kwestię przedłużenia procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE unijni liderzy przedyskutują na szczycie, który zaczyna się w czwartek. Stwierdził, że otwartą kwestią pozostaje okres takiego przedłużenia.

Dodał, że na ten moment nie przewiduje zwołania dodatkowego, specjalnego szczytu unijnego ws. brexitu.