Co dalej z brexitem? Ważne wystąpienie Theresy May

Porozumienie w sprawie brexitu jest możliwe; czas, żebyśmy do niego doprowadzili - oświadczyła w środę w Brukseli premier Wielkiej Brytanii Theresa May przed rozpoczęciem szczytu UE. Jak znaczyła kwestia granicy irlandzkiej, która pozostaje problematyczna, jest do rozwiązania.

Zdjęcie Theresa May /AFP

"Rozwiązaliśmy większość problemów dotyczących umowy w sprawie wyjścia. Wciąż jest pytanie dotyczące bezpiecznika dla Irlandii Północnej, ale wierzę, że wszyscy przy stole chcą porozumienia. Dzięki intensywnej pracy i bliskiej współpracy możemy osiągnąć to porozumienie. Ono jest do osiągnięcia. Teraz czas, żebyśmy do tego doprowadzili" - powiedziała May.